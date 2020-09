Magazine Bon Odori versão drive-in Festival da cultura japonesa completa 18 edições e será realizado hoje e amanhã em Goiânia

Gastronomia, música e costumes. Os fãs da cultura da terra do sol nascente têm encontro marcado hoje e amanhã, às 19h30, na 18ª edição do festival Bon Odori, em Goiânia. Por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o tradicional evento da comunidade japonesa será realizado em formato drive-in no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia, com capacidade para...