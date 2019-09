Magazine Bon Jovi dança juntinho de fã no palco Ao som de It's My Life a banda desperta o público e o coro engole a voz do vocalista

É a terceira vez que a banda norte-americana marca presença no Rock in Rio - no Brasil, é a sexta. Antes de desembarcar na capital fluminense, Jon Bon Jovi aproveitou a passagem pelo Brasil e tocou em Recife, São Paulo e Curitiba. This House is Not for Sale abre chamando o público para cantar com o vocal de apoio. Em You Give Love a Bad Name, Bon Jovi já tem o Ro...