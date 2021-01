Magazine Bon Jovi aborda pandemia, raça e faz fortes críticas ao modelo político americano no disco 2020 Com um título mais que apropriado, 2020 tem cara de retrospectiva daquelas que passam na TV. Segue uma linha literal e cronológica dos acontecimentos que marcaram o ano que passou

Escalado para tocar na posse do presidente dos EUA Joe Biden, o músico Bon Jovi embalou parte da apresentação no seu álbum mais recente, 2020, divulgado em outubro do ano passado, o seu 15º disco de estúdio.Depois de ter seu lançamento adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, o disco acabou ganhando duas faixas além das programadas. Isso acabou reo...