Magazine Bom Sucesso: Vestido de Paloma rasga quando ela e Marcos tentam consertar objeto de Alberto Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (30) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (30) de "Bom Sucesso" Marcos e Paloma tentam colar o prato. Alice acusa Luan de não confiar nela e convida Waguinho a escrever em seu blog. Alice perdoa Waguinho e se irrita com Luan por ter dedurado a presença do rapaz na escola. Ramon atende ao pedido de Alice e aceita Waguinho como ajudante no projeto de bas...