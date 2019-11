Magazine Bom Sucesso: Vera diz a Alberto que ele ama Paloma Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (28) de "Bom Sucesso"

Bom Sucesso: Vera diz a Alberto que ele ama Paloma Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (28) de "Bom Sucesso" Vera reclama por Alberto não querer assumir o namoro com ela. Gisele tem um pesadelo com Diogo e Yuri. Jeniffer reclama com Diogo por ele não querer ser visto com ela. Vera recebe flores de Alberto. Fábio resolve interrogar os funcioná...