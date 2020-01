Magazine Bom Sucesso termina e audiência surpreende até mesmo os autores

Escrita por Paulo Halm e Rosane Svartman, Bom Sucesso (Globo) termina nesta sexta-feira (24) com ótimos índices de audiência, que surpreendeu até mesmo os autores da trama. “Estamos muito satisfeitos, pois sentimos que a novela dialogou com a sociedade e se debruçou sobre temas sobre os quais as pessoas querem conversar”, diz Halm. “A audiência também nos surp...