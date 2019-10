Magazine Bom Sucesso: Silvana Nolasco cai de penhasco durante gravação de novela Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (10) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (10) de "Bom Sucesso" Mário acompanha Silvana na ambulância até o hospital. Silvana acorda no hospital sem conseguir enxergar. Ramon recusa uma proposta de emprego de um time de basquete de Chicago, para ficar no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada de Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felíci...