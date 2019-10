Magazine Bom Sucesso: Ramon convida Paloma para passar o Réveillon na praia Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (22) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (22) de "Bom Sucesso" Nana tira satisfação com Paloma, achando que a costureira contou a Diogo sobre a gravidez. Gisele insinua a Diogo que ele é estéril. Alberto convida Paloma e a família para passar o Réveillon na mansão. Paloma discute com Ramon, que não aceita passar o Ano Novo na casa de Alberto. Mario ...