Magazine Bom Sucesso: Ramon chega na casa de Paloma e vê Marcos jantando com a família Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (27) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (27) de "Bom Sucesso" Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter sido assassinado por um funcionário da Editora. Diogo ameaça processar Fábio. Mario diz a Marcos que resolveu apostar no relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra interesse em desvendar a morte de Felipe. Nana comenta com Alberto sobre ...