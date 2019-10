Magazine Bom Sucesso: Ramon é demitido do time de basquete Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (9) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (9) de "Bom Sucesso" O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeonato. Eugênia culpa Gabriela por prejudicar Vicente. Ramon ajuda Paloma na confecção dos vestidos. Vicente termina o namoro com Gabrie...