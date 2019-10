Magazine Bom Sucesso: Paloma e Alberto dançam juntos na festa de Réveillon Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (23) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (23) de "Bom Sucesso" Gisele surpreende Diogo ao aparecer com Yuri na festa de Réveillon da mansão. Francisca encontra Ramon na festa de Ano Novo da Unidos do Bom Sucesso. Mário e Silvana se beijam. Eugênia hostiliza Paloma. Esther repreende Ramon ao vê-lo dançando com Francisca. Nana agradece a Paloma ao ver...