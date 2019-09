Magazine Bom Sucesso: Paloma diz 'sim' para Eric Feitosa Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (24) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (24) de "Bom Sucesso" Alberto explica a Marcos que, caso não demitisse Paloma, ela poderia ser presa. Paloma aceita a proposta de emprego de Eric. Sofia mostra a Alberto a foto de Eric com a família de Paloma, enviada por Peter. Alberto encontra o original do livro escrito por Eric. Marcos obriga Diogo a envi...