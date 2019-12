Magazine Bom Sucesso: Marcos oferece parte do dinheiro a Elias e ele nega Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Bom Sucesso" Elias promete dar parte do dinheiro que exigiu de Paloma para Tadeu. Nana pressiona Mário, cobrando uma decisão definitiva do editor para que os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a...