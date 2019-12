Magazine Bom Sucesso: Marcos investiga Elias e Paloma teme pela vida de Gabriela Confira o resumo completo do capítulo quinta-feira (19) de “Bom Sucesso”

Alice e Waguinho resolvem dormir na casa de Paloma para protegê-la de Elias. Gisele diz a Gláucia que Yuri está lhe ajudando a ser uma pessoa melhor. Alice confessa a Waguinho que tem interesse nele. Thaíssa analisa as imagens das câmeras de segurança do desfile. Marcos decide investigar a vida de Elias e pede ao padre o endereço do ex-marido de Paloma. Elias se surpreende c...