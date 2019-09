Magazine Bom Sucesso: Marcos flagra Gisele e Diogo em momento íntimo Confira o resumo completo desta sexta-feira (27) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo desta sexta-feira (27) de "Bom Sucesso" Diogo se esconde de Marcos para não ser visto com Gisele. Alice aceita a presença de Waguinho no slam de poesias. Lulu não gosta da intimidade com que Bezinha se refere a Antônio. Jeniffer fica preocupada ao ver Vicente com Gabriela. Diogo se irrita ao ver Eric conversando com Nana. Diogo comunica a Pess...