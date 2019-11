Magazine Bom Sucesso: Marcos dorme pela primeira vez na casa de Paloma e faz declaração: "Eu te amo, sabia?" Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (25) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (25) de "Bom Sucesso" Alberto tenta se justificar para Vera. Vera desabafa com Vicente. Nana revela a Isadora/Marcela Klein que está gostando de Mario, para desespero de Diogo, que ouve tudo. Isadora/Marcela Klein consegue convencer Nana a fazer mais uma sessão com Diogo. William avisa a Gisele que coloco...