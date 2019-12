Magazine Bom Sucesso: Gisele abre o jogo com Nana sobre Diogo: 'Fui amante' Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (6) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (6) de "Bom Sucesso" Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de Waguinho enquanto Jandira está fora do Rio. Gisele conta a Nana, na presença de Alberto, que foi amante de Diogo. Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsam da mansão. William volta ...