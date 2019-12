Magazine Bom Sucesso: Gabriela chora e diz que não quer morrer Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (12) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (12) de "Bom Sucesso" Waguinho sugere a Alice que faça uma campanha na rede social para encontrar alguém com o tipo de sangue compatível com o de Gabriela. Luan comenta com Waguinho que está se distanciando de Alice. Ramon conta a Tonho que desconfia de que Padre Paulo esteja escondendo algo sobre Elias. Marcos...