Magazine Bom Sucesso: Elias age como se fosse parte da família de Paloma e demonstra falso apreço pela filha

Elias age como se fizesse parte da família de Paloma e demonstra falso apreço pela filha. Marcos se preocupa quando Gabriela lhe pede que não deixe Elias sozinho com Paloma. Yuri decide dar uma nova chance para Gisele. Elias fica interessado no dinheiro de Marcos. Paloma se vê obrigada a fazer as vontades de Elias. Tonho e Lulu reconhecem que o casamento deles acabou. P...