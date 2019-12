Magazine Bom Sucesso: Diogo planeja matar Alberto Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (9) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (9) de "Bom Sucesso" Diogo e Jeniffer discutem com Eugênia e Machado no restaurante. Alberto pede a Vera para não se envolver na relação de Marcos com Paloma. Fábio demonstra desconfiança sobre Gisele. Yuri termina com Gisele. Chega o dia do desfile da coleção idealizada por Paloma e Nana. Pela internet, Gisele...