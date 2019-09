Magazine Bom Sucesso: Diogo oferece propina para que bandidos incriminem Paloma Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta terça-feira (17) de "Bom Sucesso" Os bandidos inocentam Paloma no depoimento que dão ao delegado. William sente medo de Diogo. Jandira pede a Padre Paulo para ajudá-la a encontrar Waguinho, que fugiu de casa. Diogo tenta subornar os bandidos para incriminar Paloma e Antônio. Diogo mostra um vídeo falso para Alberto, com Si...