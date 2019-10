Magazine Bom Sucesso: Diogo arma e provoca morte no elevador da Prado Monteiro Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (31) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quinta-feira (31) de "Bom Sucesso" Paloma não aceita sair com Marcos. Marcos compra o prato com a foto de seu beijo em Paloma. Leo se casa com Toshi. Diogo desconfia quando William lhe convida para sua festa de despedida. Diogo descobre que é estéril. Peter conta a Paloma que Gabriela voltou a jogar basquete e está no pro...