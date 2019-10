Magazine Bom Sucesso: Alberto se emociona com presente de Natal enviado por Paloma Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (11) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (11) de "Bom Sucesso" Nana decide presentear Gisele com um vestido da loja Chic, e manda a assistente ir à loja escolher. Marcos convida Natasha para passar o Natal na mansão. Toshi aceita passar o Natal com a família de Léo. Diogo e Jennifer ficam juntos na Chic. Gisele desconfia de Diogo ao ver Jeniffer saindo...