Bom Sucesso: Alberto diz que Paloma pode ir embora para sempre

Confira o resumo completo do capítulo desta sexta-feira (18) de "Bom Sucesso: Nana pede segredo a Paloma sobre sua gravidez. Gisele se assusta com a intenção de Diogo de envenenar Alberto. Paloma pede a Ramon para voltar para casa. Diogo coloca o veneno na xícara que está à frente do local em que Alberto costuma sentar à mesa. Gisele fica apavorada ao ver que So...