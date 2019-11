Magazine Bom Sucesso: Alberto assiste a vídeo e vê Marcos e Paloma se beijando Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (20) de "Bom Sucesso"

Confira o resumo completo do capítulo desta quarta-feira (20) de "Bom Sucesso" Alberto diz a Nana que foi agradável sair com Vera. Vera recebe flores de Alberto. Gisele deixa claro a Diogo que seu interesse por ele é apenas financeiro. O concurso proposto por Evelyn faz sucesso nas redes sociais. Nana avisa a Mário que se separar de Diogo não significa ficar com el...