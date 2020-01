Magazine Bom Sucesso: Alberto é hospitalizado à força Confira o resumo da sua novela das sete desta segunda-feira (20)

Alberto disfarça sua febre para Leila. Paloma consegue comprar uma fantasia para desfilar como destaque na escola de samba. Nana e Marcos aprovam a ideia de Evelyn de relançar a Editora com a publicação do livro de Alice. Alberto fica feliz por poder desfilar no Sambódromo. Alice comemora com Francisca e Cláudia o lançamento de seu livro. Vera nota que Alberto está m...