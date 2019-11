Magazine Bolsonaro transfere mais 7 órgãos de Cultura para o Turismo A mudança ocorre um dia depois de o governo transferir a Secretaria Especial da Cultura para o Ministério liderado por Marcelo Álvaro Antônio; o dramaturgo Roberto Alvim foi nomeado para a secretaria

O governo federal decidiu colocar na estrutura do Ministério do Turismo sete órgãos da área de cultura que estavam sob o comando do Ministério da Cidadania, de Osmar Terra. Decreto presidencial publicado nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU) torna vinculados ao Turismo a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico N...