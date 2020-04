O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), demonstrou na noite desta quinta-feira (16) apoio a Gusttavo Lima. O artista é alvo de uma representação ética do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), pela quantidade de bebida alcóolica ingerida pelo cantor nas lives que têm feito durante a pandemia do coronavírus.

Por meio de sua página pessoal do Twitter, o presidente defendeu Gusttavo Lima ao dizer que o cantor vem sendo “covardemente atacado”. Bolsonaro também afirmou que o ‘embaixador’, assim como outros artistas, “têm sido grandes heróis nessa luta contra a Covid-19 e merecem aplausos”.

“Tomaram uma iniciativa espontânea louvável, demonstrando amor pelo seu povo e país, levando entretenimento e conforto para a casa de milhões de famílias neste momento de estresse, além de arrecadarem toneladas de alimentos e promoverem grandes doações. O Brasil agradece”, completou o presidente.

Ação

O órgão de regulamentação publicitária apresentou a ação após denúncias de internautas. Entre as irregularidades pode estar, também, a falta de mecanismo para o acesso de menores de idade.

Com o consumo excessivo de álcool durante as lives, o comportamento pode ser considerado um estímulo à ingestão irresponsável do produto, que é proibida para menores, entre outras coisas.

Gusttavo Lima, por sua vez, se pronunciou na última quarta-feira (15) e anunciou que não fará mais lives.

“Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma Live engessada e politicamente correta não tem graça. o bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei Live pra ser censurado”, comentou o cantor pelo Twitter.