Magazine Bolsonaro, assim como Collor, deixa um Brasil devastado, diz Walter Salles No início, existe esperança no ar, mas, com o passar dos meses, o custo de vida sobe. A inflação, que parecia sob controle, volta a preocupar. Muitos passam fome. Cada vez mais gente resolve deixar o país

Um político que se vende como um outsider assume a presidência do país e promete reerguer a pátria. "O Brasil não aceita mais derrotas. Agora, é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude", afirma em um dos seus primeiros discursos no poder. No início, existe esperança no ar, mas, com o passar dos meses, o custo de vida sobe. A inflação, que parecia sob controle, volta ...