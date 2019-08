Magazine Bolsonaro afasta diretor-presidente da Ancine do cargo Decreto assinado pelo presidente foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro afastou Christian de Castro Oliveira dos cargos de diretor e diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Christian foi nomeado diretor-presidente da Ancine no início de 2018 e tem mandato até outubro de 2021. O afastamento, determinado por Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta t...