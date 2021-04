Magazine Bolinho de milho verde Um dos alimentos mais coringa da culinária goiana, o milho verde também pode ser feito em bolinhos fritos. Confira uma sugestão de preparo a seguir.

INGREDIENTES5 espigas de milho verde. Prefira no ponto intermediário, nem mole nem duro demaisSalÓleo para fritarCebola picadinha, cheiro verde, pimentas, queijo ralado MODO DE PREPARO1) Rale as espigas de milho ou cortar e bater no liquidificador. 2) Bata em pequenas quantidades 3) Tempere a gosto com os ingredientes sugeridos....