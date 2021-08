Magazine Boca Rosa lança documentário sobre maternidade no YouTube A série documental de quatro capítulos sobre a maternidade, o "Mãe #NaReal", será lançado no seu canal no YouTube

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, 26, conhecida como Boca Rosa, lança no dia 30 de agosto a série documental de quatro capítulos sobre a maternidade, o "Mãe #NaReal", no seu canal no YouTube. No documentário, a influencer fala da sua experiência com a maternidade, gravidez e parto do seu primeiro filho, Cris, fruto do relacionamento com o youtuber Bruno Carnei...