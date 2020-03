Magazine Bob Dylan lança música inédita de 17 minutos após oito anos de hiato; ouça O cantor divulgou a canção pelo seu perfil no Twitter

O músico americano Bob Dylan, de 78 anos, lançou a música Murder Most Foul e divulgou a obra em seu perfil no Twitter agradecendo aos fãs e pedindo, em meio à pandemia do novo coronavírus, que fiquem seguros. Após oito anos sem lançamentos, Dylan anunciou a obra inédita, que tem aproximadamente 17 minutos. Murder Most Foul faz referências ao assassinato ...