Magazine Bobó de camarão com castanha vitorioso de André Barros abre temporada do “Comidaria” No primeiro episódio do programa de receitas gastronômicos do site do POPULAR, o chef André Barros ensina a receita que garantiu sua entrada no programa

O Comidaria, programa de receitas gastronômicos do site do POPULAR, está de volta com uma receita para lá de especial. No primeiro episódio, o chef André Barros, representante goiano no reality show Mestre do Sabor, da Globo, ensina a receita que garantiu sua entrada no programa. O prato apresentado aos técnicos do televisivo foi o Bobó de Camarão com Castanha de Baru e...