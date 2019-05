Magazine Boate temática de Goiânia inova e inaugura hidromassagem na área VIP neste fim de semana No próximo domingo (5), a partir das 17h, as mulheres vão poder se refrescar durante a festa

As viagens a bordo de cruzeiros luxuosos inspiraram o tema da boate Atlantic's, que inaugurou em Goiânia no último mês. Além de toda a estrutura, para compor o clima de diversão em alto mar, vão ser inauguradas duas banheiras de hidromassagens. No próximo domingo (5), a partir das 17h, as mulheres vão poder se refrescar durante o show da dupla sertaneja Wander e Lore...