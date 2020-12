Magazine Boas lembranças de Candinho Como bem lembra a personagem Veridiana (Laura Cardoso), passaram 26 anos, 7 meses e 5 dias desde que sua filha, Maria Adília (Inez Viana), deixou Vila dos Ventos, cidade fictícia de Flor do Caribe, novela da faixa das 18 horas da Globo. Em cenas que estão indo ao ar, Carol (Maria Joana) resolve ajudar a família de Lino (José Henrique Ligabue), gravando um vídeo de Veridiana ao lado dos netos, Lino, Dadá (Renata Roberta) e Candinho (José Loreto). Na gravação, a avó de Candinho pede que, caso se depare com esse apelo na internet, a filha retorne à cidade, pois a família nunca será inteiramente feliz sem a presença dela entre eles. A razão da partida? O público e os filhos de Maria Adília ainda desconhecem. É um segredo que permanece guardado apenas com a matriarca da casa. Quem mais sofre com a ausência da mãe, e o desconhecimento sobre quem é seu pai, é Candinho. O rapaz vive conversando com sua amiga, a cabra Ariana, sobre o assunto. E pergunta a qualquer um que passe a sua frente sobre pistas do paradeiro de sua família. Será que a iniciativa da Carol dará fim a esse sofrimento? Nesta entrevista, o ator José Loreto relembra os momentos curiosos das gravações e fala sobre a experiência de fazer a novela. Flor do Caribe é escrita por Walther Negrão e tem direção artística de Jayme Monjardim, direção geral de Leonardo Nogueira e direção de Teresa Lampreia e Thiago Teitelroit.

O que você achou de Flor do Caribe ter sido escolhida para ser exibida em edição especial? Como recebeu a notícia da volta da novela?Eu achei maravilhoso porque a novela é super solar, e o Rio Grande do Norte tem essa característica. Qualquer take feito por lá já dá um calor no coração. E essa novela do Walther Negrão é sensacional! O meu personagem é de uma le...