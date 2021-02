Magazine 'Blonde' retrata Marilyn Monroe com estridência à altura de sua beleza No primeiro volume, que sai agora no Brasil, o leitor acompanha, de modo geral, a infância difícil daquela que ainda é chamada de Norma Jeane, o casamento frustrante aos 16 anos e os papéis menores em filmes

Numa entrevista, Joyce Carol Oates disse ter pensado em Marilyn Monroe como sua Moby Dick. Isso explica por que "Blonde", que se propõe a reinventar a vida da atriz e ícone pop, é um romance tão ambicioso e audacioso. Publicado originalmente em 2000, "Blonde" soma mais de 700 páginas divididas em dois volumes. No primeiro, que sai agora no Brasil com tradução da esc...