Roubar um beijo, tocar nas partes íntimas de alguém sem permissão ou roçar maliciosamente sem consentimento. Atos até pouco tempo vistos por muitos foliões como “normais”, em especial durante o carnaval, são hoje considerados crime de importunação sexual durante todo o ano, após a entrada em vigor da Lei nº 13.718/18. De outubro de 2018 a dezembro de 2019, foram registradas 647 ocorrências do crime em Goiás, de acordo com dados da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) enviados ao POPULAR. A divulgação de cenas de estupro também tornou-se crime de acordo com a lei.

Por causa da folia, entidades públicas, privadas e ONGs se uniram para divulgar e fazer um balanço da lei. Em Goiânia, até bloco de carnaval entrou na luta. Para os especialistas, o número de registros do crime não refletem ainda a realidade, já que as vítimas nem sempre denunciam a importunação sexual. O crime é definido como a prática de ato libidinoso contra alguém sem consentimento com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A punição prevista é de um a cinco anos de reclusão, mais dura do que aquela para homicídio culposo, sem intenção de matar, cuja pena é de um a três anos.

Antes da mudança na legislação, sancionada em 24 de setembro de 2018, condutas como tocar em partes íntimas de outra pessoa e se masturbar ou ejacular em alguém sem consentimento costumavam ser enquadradas na Lei de Contravenções Penais, cuja pena se resumia à assinatura de termo circunstanciado de ocorrência e multa. Apesar do número divulgado pela SSP-GO, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) não há nenhum processo em andamento pela Lei nº 13.718/18. Há apenas cinco processos em tramitação pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, alterado pela nova lei.

“No Brasil, em geral, e em Goiás, em particular, ainda temos dificuldades de análise de determinadas espécies de crimes que envolvem direta ou indiretamente fatores de ordem sexual e violência de gênero”, explica o juiz Vitor Umbelino Soares Júnior, vice-coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJ-GO. Os motivos vão desde casos que não são levados ao conhecimento das autoridades, por medo ou falta de conscientização das vítimas a respeito do tema, até à não disponibilização de dados estatísticos específicos que permitam realizar diagnóstico mais preciso da atual situação.

O magistrado, porém, considera a entrada em vigor da nova lei como positiva. Ela preencheu uma lacuna legislativa que existia entre o crime de estupro e a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. “Em razão da impossibilidade de considerar atos libidinosos como estupro, as condutas acabavam sendo desclassificadas para a contravenção, provocando sentimento de injustiça e de impunidade legal em relação a um crime de indiscutível gravidade, fruto de uma sociedade fundada sobre bases do machismo e do patriarcado”, ressalta.

A errônea percepção por parte da vítima de que não se trata de um crime grave ou de que as autoridades competentes não darão o devido seguimento ao caso são, segundo o juiz, alguns dos entraves que ainda dificultam a aplicação da Lei nº 13.718/18. “A precária fiscalização em ambientes onde particularmente costumam ocorrer essa espécie de crime, como transportes públicos, festas e boates, acaba também por desencorajar a mulher a denunciar o agressor, constituindo mais um obstáculo para a quebra do paradigma do silêncio que, infelizmente, ainda se faz presente em nossa cultura.”