Magazine Black Is King, novo álbum visual de Beyoncé é manifesto hollywoodiano pela beleza negra O novo álbum visual da americana, recém-lançado no Disney+, é inspirado na história do remake de O Rei Leão

Quando subiu ao palco do Grammy há três anos para cantar o medley de Love Drought e Sandcastles, canções do disco Lemonade, Beyoncé, grávida de gêmeos, homenageava a orixá Oxum com sua coroa e projeções de tom amarelo. No ano seguinte, no festival Coachella, surgiu com roupa prateada e turbante inspirados na rainha egípcia Nefertiti. No clipe de Sorry, pintou a...