Magazine Bira, músico do programa do Jô Soares, sofre AVC e está internado Segundo site, o músico de 85 anos está em estado grave, teve a fala afetada, tem uma infecção no pulmão, e se alimenta através de uma sonda

O Bira, baixista do Sexteto do Jô, sofreu um AVC nesta sexta-feira, 20, e está internado em um hospital na zona leste de São Paulo, de acordo com informações divulgadas pelo seu produtor Beto Campos nas redes sociais. Segundo o site TV Foco, que divulgou primeiro a notícia, o músico de 85 anos está em estado grave, teve a fala afetada, tem um...