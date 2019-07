Magazine Biquíni Cavadão é atração no Deu Praia neste sábado Banda apresenta os grandes sucessos da carreira e faixas do disco Ilustre Guerreiro, em que presta tributo a Herbert Viana

Uma das bandas de rock mais queridas do Brasil, o Biquíni Cavadão (foto) está de volta a Goiânia e se apresenta neste sábado, no projeto Deu Praia. No repertório do grupo, grandes sucessos da carreira, como Vento Ventania, Tédio e Zé Ninguém e faixas do novo disco, Ilustre Guerreiro, tributo a Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, em regravações de clássicos, ...