Magazine Biografia de Felipe Neto, do jornalista Nelson Lima Neto, destaca suas polêmicas com famosos Felipe Neto, O Influenciador é uma visão panorâmica do processo de amadurecimento de uma figura ímpar, que, em poucos anos, foi de “hater” inconsequente a filantropo preocupado com causas sociais

O início da década passada assistiu à explosão de um fenômeno até então desconhecido - os influenciadores digitais. Surgidos no YouTube, eles já haviam se espalhado por todas as redes sociais e conquistado milhões de seguidores quando a mídia tradicional finalmente se deu conta. Muitos estão por aí até hoje. Christian Figueiredo tem quase 12 milhões de inscritos no can...