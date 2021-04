Magazine Biografia de Dante que foi best-seller na Itália estilhaça imagem clássica do poeta No Brasil, a previsão é que o livro seja publicado em outubro pela Companhia das Letras

O ano é 1289. Um cavaleiro vestido com armadura, montado em seu cavalo e portando lança, espada e escudo aguarda na primeira fila, junto a outros 600 cavaleiros, o início da batalha. Faz parte do exército de Florença e pretende invadir as terras de Arezzo, cidade próxima, em defesa da supremacia papal. O cenário da histórica Batalha de Campaldino poderia perf...