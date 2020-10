Magazine Bilboquê, carrinho de rolimã e pião. Brinquedos artesanais que resistem às modernidades tecnológicas No poema Minha Infância, a poetisa Cora Coralina já adianta as aventuras das crianças de Goiás: "Viagens infindáveis…meu mundo imaginário mesclado à realidade"

“Meus brinquedos… Coquilhos de palmeira. Bonecas de pano. Caquinhos de louça. Cavalinhos de orquilha. Viagens infindáveis…meu mundo imaginário mesclado à realidade.” No poema Minha Infância, a poetisa Cora Coralina já adianta as aventuras das crianças de Goiás por entre brinquedos feitos de palha, madeira, pano e frutos do Cerrado. Em um tempo em que não existia p...