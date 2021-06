Magazine Bil é o quinto eliminado do reality No Limite Ele é o segundo participante que pede para deixar o reality. Antes dele, Lucas Chumbo, da tribo Carcará, disse para os colegas que precisava sair do jogo devido a uma crise gástrica

A equipe Calango levou a pior na Prova de Imunidade que teve que escolher um participante para ser eliminado na votação. Bil pediu para os colegas para ser votado e foi eliminado do No Limite (Globo), deixando para trás o prêmio de R$ 500 mil. O ex-participante do BBB 21 foi o mais votado por todos os membros da tribo Calango para deixar a competição, que atende...