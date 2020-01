Magazine 'Big Brother Brasil': anunciada 'edição histórica' do reality show Internautas começaram a fazer pedidos e suposições para o que está por vir nesta nova edição

A Globo divulgou na noite desta quarta-feira (1º), um vídeo que antecipa a nova temporada do Big Brother Brasil. A nova edição do programa é anunciada como "histórica" e os internautas começaram a fazer pedidos e suposições para o que está por vir. "Vem aí uma edição histórica da casa mais amada do Brasil. Vem aí o #BBB20", escreveram no Twitter. Vem aí uma edição...