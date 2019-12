Magazine Biblioteca pioneira

Em 21 de abril de 1864, Raimundo Sardinha da Costa fundava o Gabinete Litterário Goyano que, além de ser a primeira biblioteca de Goiás e do Centro-Oeste, propunha-se a ser um lugar onde os livros pudessem circular entre seus frequentadores. Um espaço valioso, que recebia obras cujo acesso era complicado em Goiás de meados do século 19. São muitas as menções a esse verd...