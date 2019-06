Atualizada às 11h36

A biblioteca infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer, no 1° piso do prédio principal, será inaugurada dia 19 de junho (quarta-feira), segundo a Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás). Essa é a primeira das três bibliotecas do complexo a ser inaugurada.

Com foco na literatura infanto-juvenil informativa, cordel, poesia e história em quadrinhos, o espaço infantil terá mais de 4.600 títulos e aproximadamente 11 mil exemplares.

A biblioteca também tem um palco multifuncional para atividades culturais, computadores, cineminha e mobiliário planejado.

O funcionamento da biblioteca será de terça a sexta, das 08h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

Mais bibliotecas

Além da biblioteca infantil, o Centro Cultural Oscar Niemeyer tem uma para os adultos e uma virtual. No espaço para os adultos, são 10 mil exemplares, mesas para estudo e computadores. Na virtual, os leitores podem acessar o acervo de bibliotecas em todo o mundo.

A expectativa da Secult é que a tanto a biblioteca virtual como a biblioteca adulto sejam inauguradas a partir do segundo semestre de 2019. Para isso, o Centro Cultural Oscar Niemeyer aguarda a conclusão da licitação para aquisição do sistema de segurança, que impedirá a saída inadequada dos livros do prédio, o recebimento do mobiliário e a finalização da compra do restante do acervo.