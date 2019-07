Magazine Biblioteca Infantil do CCON tem programação especial em julho

A programação de férias da Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) está recheada com atrações gratuitas neste mês, como alternativa para as férias das criançada. Nesta quinta-feira, por exemplo, haverá exibição do filme Snoopy & Charlie Brown em duas sessões, às 10 horas e às 15 horas. Na sexta-feira, nos mesmos horários, será exibido A Fuga da...