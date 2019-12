Magazine Biblioteca do CCON oferece programação de férias até o dia 22 O primeiro evento será neste sábado, às 16 horas, com oficina de colagem com Marcelo Maróstica e André Borelli

DiversãoBiblioteca do CCON oferece programação de férias até o dia 22A Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer está com uma programação até o dia 22. O primeiro evento será neste sábado, às 16 horas, com oficina de colagem com Marcelo Maróstica e André Borelli. No domingo, às 10 horas, é a vez do espetáculo Viva Lobato, do grupo Gwaya...